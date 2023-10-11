Зеленский на Рамштайн: Усиление ПВО станет провалом стратегии террора России
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" призвал усилить ПВО Украины, отметив, что это позволит приблизить окончание войны и станет провалом ключевой стратегии РФ - "стратегии террора".
Источник: Зеленский во время первого личного участия в заседании "Рамштайн" в Брюсселе в среду, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Противовоздушная оборона - это существенная часть ответа на вопрос, когда закончится эта война, и закончится ли она справедливо для Украины".
Детали: По словам президента, что этой зимой Россия будет пытаться повторить свои тактики по уничтожению украинской инфраструктуры, "но с четкими выводами и с большими террористическими усилиями".
Глава государства отметил, что "каждый может видеть, что дает защита неба".
"Это гарантия, что в городах будет нормальная жизнь, будет экономика, будут люди. Противовоздушная оборона дальнего действия также может гарантировать функционирование наших коридоров в Черном море и Дунайском регионе.
Противовоздушная оборона гарантирует, что российские самолеты не будут способны достичь наших украинских границ и таким образом она решит проблему российских управляемых бомб", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас необходимы "толчок и шаг вперед" в предоставлении систем ПВО Украине, поскольку это станет провалом ключевой стратегии РФ – "стратегии террора".
Что предшествовало:
- 11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель.
- Зеленский заявил, что Украина рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.