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Двоє чоловіків підірвалися у полі на Харківщині та загинули

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 12:42

Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу села Гракове Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова: "Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів.

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Сьогодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули".

Деталі: Синєгубов додав, що зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація ще уточнюється.

Теми: мінуванняХарківська область
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