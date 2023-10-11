Двоє чоловіків підірвалися у полі на Харківщині та загинули

Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу села Гракове Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Пряма мова: "Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів.

Реклама:

Сьогодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули".

Деталі: Синєгубов додав, що зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація ще уточнюється.