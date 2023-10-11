Двоє чоловіків підірвалися у полі на Харківщині та загинули
Середа, 11 жовтня 2023, 12:42
Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу села Гракове Харківської області.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах
Пряма мова: "Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів.
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Сьогодні у полі біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули".
Деталі: Синєгубов додав, що зараз на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація ще уточнюється.