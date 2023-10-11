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Двое мужчин подорвались в поле на Харьковщине и погибли

Валентина РоманенкоСреда, 11 октября 2023, 12:42

Двое мужчин погибли, подорвавшись на взрывном устройстве вблизи села Граково Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях

Прямая речь: "Гражданское население Харьковщины продолжает страдать от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Сегодня в поле возле села Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли".

Детали: Синегубов добавил, что сейчас на месте подрыва работают экстренные службы. Информация еще уточняется.

Темы: минированиеХарьковская область
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