Зеленський про Путіна та ХАМАС: Терористи не зміняться – вони повинні програти

Президент України Володимир Зеленський поставив знак рівності між президентом країни-агресора Володимиром Путіним та ісламістським угрупованням ХАМАС, назвавши їх терористами, які намагаються тримати в заручниках вільні країни.

Джерело: Зеленський у своєму виступі у штаб-квартирі НАТО на зустрічі формату "Рамштайн", передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Терористи, такі як Путін чи як ХАМАС, прагнуть утримувати в заручниках вільні та демократичні країни. І вони хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто повинні програти. А це означає, що ми повинні перемогти".

Реклама:

Він висловив упевненість у перемозі, але зауважив, що потрібне терпіння.

"Це потребує постійної та постійної підтримки. Нам потрібно зробити правильні кроки. Кроки, які рятують життя. Насправді. Життєво важливі кроки. І зміцнити захист. Значно. Протиповітряна оборона є обов'язковою. І я впевнений, що ви мене почули", – зазначив український президент.

У своєму виступі Зеленський розлого закликав посилити ППО України напередодні зими, наголошуючи, що це дозволить наблизити закінчення війни.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Брюсселя