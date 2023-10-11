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Зеленський про Путіна та ХАМАС: Терористи не зміняться – вони повинні програти

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 12:56
Зеленський про Путіна та ХАМАС: Терористи не зміняться – вони повинні програти
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поставив знак рівності між президентом країни-агресора Володимиром Путіним та ісламістським угрупованням ХАМАС, назвавши їх терористами, які намагаються тримати в заручниках вільні країни.

Джерело: Зеленський у своєму виступі у штаб-квартирі НАТО на зустрічі формату "Рамштайн", передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Терористи, такі як Путін чи як ХАМАС, прагнуть утримувати в заручниках вільні та демократичні країни. І вони хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто повинні програти. А це означає, що ми повинні перемогти".

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Він висловив упевненість у перемозі, але зауважив, що потрібне терпіння. 

"Це потребує постійної та постійної підтримки. Нам потрібно зробити правильні кроки. Кроки, які рятують життя. Насправді. Життєво важливі кроки. І зміцнити захист. Значно. Протиповітряна оборона є обов'язковою. І я впевнений, що ви мене почули", – зазначив український президент.

У своєму виступі Зеленський розлого закликав посилити ППО України напередодні зими, наголошуючи, що це дозволить наблизити закінчення війни.

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Нагадаємо: 11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Брюсселя

Теми: ЗеленськийПутінСектор ГазиНАТО
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