Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Путине и ХАМАС: Террористы не изменятся - они должны проиграть

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 12:56
Зеленский о Путине и ХАМАС: Террористы не изменятся - они должны проиграть
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поставил знак равенства между президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и исламистской группировкой ХАМАС, назвав их террористами, которые пытаются держать в заложниках свободные страны.

Источник: Зеленский в своем выступлении в штаб-квартире НАТО на встрече формата "Рамштайн", передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Террористы, такие как Путин или как ХАМАС, стремятся удерживать в заложниках свободные и демократические страны. И они хотят власти над теми, кто стремится к свободе. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть. А это значит, что мы должны победить".

Реклама:

Он выразил уверенность в победе, но отметил, что нужно терпение.

"Это требует постоянной поддержки. Нам нужно сделать правильные шаги. Шаги, которые спасают жизни. На самом деле. Жизненно важные шаги. И укрепить защиту. Значительно. Противовоздушная оборона является обязательной. И я уверен, что вы меня услышали", – отметил украинский президент.

В своем выступлении Зеленский пространно призвал усилить ПВО Украины накануне зимы, подчеркивая, что это позволит приблизить окончание войны.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель

Темы: ЗеленскийПутинСектор ГазаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Зеленский
Остин заверил Зеленского в дальнейших поставках оружия: ресурсы для этого есть
Зеленский на Рамштайн: Усиление ПВО станет провалом стратегии террора России
Зеленский пойдет на новый президентский срок, если война будет продолжаться
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: