Зеленский о Путине и ХАМАС: Террористы не изменятся - они должны проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский поставил знак равенства между президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и исламистской группировкой ХАМАС, назвав их террористами, которые пытаются держать в заложниках свободные страны.

Источник: Зеленский в своем выступлении в штаб-квартире НАТО на встрече формата "Рамштайн", передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Террористы, такие как Путин или как ХАМАС, стремятся удерживать в заложниках свободные и демократические страны. И они хотят власти над теми, кто стремится к свободе. Террористы не изменятся. Они просто должны проиграть. А это значит, что мы должны победить".

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Он выразил уверенность в победе, но отметил, что нужно терпение.

"Это требует постоянной поддержки. Нам нужно сделать правильные шаги. Шаги, которые спасают жизни. На самом деле. Жизненно важные шаги. И укрепить защиту. Значительно. Противовоздушная оборона является обязательной. И я уверен, что вы меня услышали", – отметил украинский президент.

В своем выступлении Зеленский пространно призвал усилить ПВО Украины накануне зимы, подчеркивая, что это позволит приблизить окончание войны.

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Напомним: 11 октября президент Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Брюссель