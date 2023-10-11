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Вибух нафтопроводу на Франківщині: двоє дорослих не вижили

Альона Мазуренко Середа, 11 жовтня 2023, 13:16
Вибух нафтопроводу на Франківщині: двоє дорослих не вижили
фото: ДСНС

У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області, який стався в кінці вересня.

Джерело: глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 

Пряма мова: "Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування 4 постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту.

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Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а згодом провідні німецькі фахівців, не вижили. Цієї ночі їх не стало".

Деталі: Наразі, за словами глави ОВА, у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 вересня ДСНС повідомила про прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок. Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5-ро були госпіталізували до лікарні.

Теми: Івано-Франківська областьвибухнафта
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