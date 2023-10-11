Вибух нафтопроводу на Франківщині: двоє дорослих не вижили
Середа, 11 жовтня 2023, 13:16
У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області, який стався в кінці вересня.
Джерело: глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук
Пряма мова: "Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування 4 постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту.
Реклама:
Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а згодом провідні німецькі фахівців, не вижили. Цієї ночі їх не стало".
Деталі: Наразі, за словами глави ОВА, у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 30 вересня ДСНС повідомила про прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок. Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5-ро були госпіталізували до лікарні.