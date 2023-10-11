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Взрыв нефтепровода на Франковщине: двое взрослых не выжили

Алена МазуренкоСреда, 11 октября 2023, 13:16
Взрыв нефтепровода на Франковщине: двое взрослых не выжили
Фото: ГСЧС

В больнице скончались двое пострадавших в результате прорыва нефтепровода в Ивано-Франковской области, который произошел в конце сентября.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук

Прямая речь: "Печальные новости из Германии, куда были отправлены на лечение 4 пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, который произошел из-за утечки нефтепродукта.

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Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало".

Детали: Сейчас, по словам главы ОВА, в Германии находятся еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 сентября ГСЧС сообщила о прорыве нефтепровода в Ивано-Франковской области, загорелся частный дом. Пострадало всего 9 человек, из них 2 детей, 5 были госпитализировали в больницу.

Темы: Ивано-Франковская областьвзрывнефть
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