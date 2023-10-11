Росіяни атакували безпілотником авто ритуальної служби на Херсонщині – прокуратура
Середа, 11 жовтня 2023, 13:24
Окупанти 11 жовтня прицільно атакували безпілотником транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі.
Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури
Дослівно: "За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі.
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Від вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта. Одного з них госпіталізовано".