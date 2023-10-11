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Россияне атаковали беспилотником авто ритуальной службы на Херсонщине – прокуратура

Александр ШумилинСреда, 11 октября 2023, 13:24
Россияне атаковали беспилотником авто ритуальной службы на Херсонщине – прокуратура

Оккупанты 11 октября прицельно атаковали беспилотником транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 11 октября около 11:40 российские военные прицельно атаковали беспилотным летательным аппаратом транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе.

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От взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились вблизи спецтранспорта. Один из них госпитализирован".

Темы: Росcия
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