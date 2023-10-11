Мародерили на Київщині та вчиняли злочини на Харківщині − "Схеми" показали відео з телефонів окупантів

"Редутівці" вивозять на допити та катування місцевого жителя. Фото з телефона окупанта, опубліковане "Схемами"

Журналісти проєкту "Схеми" отримали доступ до мобільних телефонів найманців російської так званої приватної армії "Редут" − відео, записані самими ж окупантами, підтверджують, що вони вчинили низку злочинів на Київщині та Харківщині у 2022 році.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) і проєкту "Система"

Деталі: Відео з мобільних свідчать, що під час спроби штурму Київської області у лютому-березні 2022- року, окупанти маскували свою військову техніку просто у дворах місцевих жителів, хазяйнували у чужих будинках, крали машини та інше майно українців.

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А відео окупантів за серпень-вересень з Харківщини зафіксували, як "редутівці" вивозять на допити та катування місцевих жителів.

Для довідки: "Редут" − по факту є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України. Раніше журналісти оприлюднили докази того, що це збройне формування контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ.

Злочини "редутівців"

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На одному відео російські військові вихваляються, що вкрали мотоцикл − вони називають його трофеєм і пропонують один одному покататися.

На іншому – обговорюють автомобіль "Мерседес", який належить місцевим жителям і який вони забрали собі.

Внутрішня документація росіян, до якої отримали доступ журналісти, а також аналіз десятків телефонних трафіків найманців "Редуту" допомогли довести їхню причетність до окупації навесні 2022 року таких селищ на Київщині, як Бабинці, Клавдієво-Тарасове та Бородянка.

Завдяки знятим росіянами відео, "Схеми" змогли встановити точні локації − будинки місцевих жителів, в яких перебували "редутівці".

Там загарбники вихвалялися мародерством, розпивали вкрадений алкоголь, виголошуючи "за перемогу!", або ховалися від обстрілів та маскували свою техніку.

Місцеві мешканці розповіли журналістам, що російські злочинці забирали з будинків усе майно, а свої дії мотивували тим, що нібито шукали "нацистів" і "біолабораторії".

Завдяки записам на мобільних телефонах росіян "Схеми" змогли не тільки відновити хронологію їхнього руху Україною, але й встановити, хто саме брав участь у бойових діях, ідентифікувати особовий склад та командирів, які віддавали накази.

Також у телефоні одного з найманців "Редуту" журналісти знайшли відео, як вони за наказом "куратора від ГРУ" з позивним "Амур" відвозили на допит та у подальшому катування жителів смт Борова Ізюмського району Харківської області.

Пізніше четверо комбатантів – це Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра") – потрапили в український полон. Згодом їх засудили за катування трьох цивільних у Боровій.

На суді вони визнали провину, але в інтерв’ю "Схемам" стверджували, що "лише виконували накази". Однак відео свідчать, що "редутівці" з радістю і запалом їхали "брати повторно укропів, атовців", а поїздки за майбутніми жертвами катувань називали "бл*-бл*-каром", оскільки возили "пасажирів".

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