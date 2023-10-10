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Російське ГРУ створює тіньову армію найманців під прикриттям "добробатів" – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 12:56
Російське ГРУ створює тіньову армію найманців під прикриттям добробатів – ЗМІ
фото: facebook.com_GeneralStaff.ua

Журналісти знайшли докази того, що російське Головне управління розвідки під виглядом набору "добровольців" рекрутує найманців до так званої "ПВК Редут", а також встановили особи посадовців, які цим займаються. 

Джерело: розслідування Радіо свобода 

Деталі: Журналісти ідентифікували сотню бійців "Редуту", встановили підрозділи у його складі, з’ясували на яких фінансових умовах вони підписують контракти, а також – хто віддавав їм накази на місцях та безпосередньо курував з ГРУ Росії. 

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Зв’язок з російською розвідкою, як повідомляє Радіо свобода, доводять внутрішні документи "ПВК Редут", які отримали у своє розпорядження  журналісти і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів "Редуту" – "Вовків". Або – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

 
Фото Радіо свобода

Також щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ.

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Журналісти також поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі "Редуту", і як потенційні новобранці дізналися, що управління і фінансування так званою ПВК здійснює російська розвідка.

Виданню вдалося поговорити із декількома редутівцями, які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Це Руслан Колєсніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") та Максим Вольвак ("Ескадра").

Вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії. База цієї бригади знаходиться під Тамбовом, там же бійці ПВК тренуються перед відправкою в Україну, як йдеться у розслідуванні. 

 

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва як одного з основних кураторів так званого добровольчого корпусу за лінією ГРУ, куди входять редутівці та заступник голови російської розвідки Володимир Алєксєєв – головний ініціатор створення так званої ПВК.

Ані Володимир Алєксєєв та Олексій Кондратьєв, ані російське Міноборони та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

За набір найманців у так звані ПВК і добровольчі формування відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов, як йдеться у розслідуванні. 

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина редутівців брали участь у бойових діях на Київщині, згодом на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Передісторія

  • У вересні 2022 року Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.
  • У Кремлі запевняли, що не мобілізуватимуть більше 300 тисяч. 
  • ЗМІ дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. У Путіна спростували цю інформацію.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. 
  • У вересні 2023 року Путін на тлі обіцянки, що в РФ не мобілізуватимуть більше 300 тисяч людей, повідомив, що ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу в якості "добровольців".

Теми: Росіяарміядобровольцірозвідка
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