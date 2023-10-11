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Мародерствовали на Киевщине и совершали преступления на Харьковщине − "Схемы" показали видео с телефонов оккупантов

Ирина БалачукСреда, 11 октября 2023, 13:42
Мародерствовали на Киевщине и совершали преступления на Харьковщине − Схемы показали видео с телефонов оккупантов
"Редутовцы" вывозят на допросы и пытки местного жителя. Фото с телефона оккупанта, опубликованное "Схемами"

Журналисты проекта "Схемы" получили доступ к мобильным телефонам наемников российской так называемой частной армии "Редут" − видео, записанные самими же оккупантами, подтверждают, что они совершили ряд преступлений на Киевщине и Харьковщине в 2022 году.

Источник: расследование проекта "Схемы" (Радио Свобода) и проекта "Система"

Детали: Видео с мобильных свидетельствуют, что во время попытки штурма Киевской области в феврале-марте 2022 года, оккупанты маскировали свою военную технику прямо во дворах местных жителей, хозяйничали в чужих домах, воровали машины и другое имущество украинцев.

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А видео оккупантов за август-сентябрь с Харьковщины зафиксировали, как "редутовцы" вывозят на допросы и пытки местных жителей.

Для справки: "Редут" − по факту является секретной системой вербовки тысяч россиян на войну против Украины. Ранее журналисты обнародовали доказательства того, что это вооруженное формирование контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ.

Преступления "редутовцев"

ВИДЕО ДНЯ

На одном видео российские военные хвастаются, что украли мотоцикл −они называют его трофеем и предлагают друг другу покататься.

На другом − обсуждают автомобиль "Мерседес", который принадлежит местным жителям и который они забрали себе. 

 

Внутренняя документация россиян, к которой получили доступ журналисты, а также анализ десятков телефонных трафиков наемников "Редута" помогли доказать их причастность к оккупации весной 2022 года таких поселков Киевской области, как Бабинцы, Клавдиево-Тарасово и Бородянка.

Благодаря снятым россиянами видео, "Схемы" смогли установить точные локации − дома местных жителей, в которых находились "редутовцы".

Там захватчики хвастались мародерством, распивали украденный алкоголь, произнося "за победу!", или прятались от обстрелов и маскировали свою технику. 

 

Местные жители рассказали журналистам, что российские преступники забирали из домов все имущество, а свои действия мотивировали тем, что якобы искали "нацистов" и "биолаборатории".

Благодаря записям на мобильных телефонах россиян "Схемы" смогли не только восстановить хронологию их движения по Украине, но и установить, кто именно участвовал в боевых действиях, идентифицировать личный состав и командиров, которые отдавали приказы.

Также в телефоне одного из наемников "Редута" журналисты нашли видео, как они по приказу "куратора от ГРУ" с позывным "Амур" отвозили на допрос и в дальнейшем пытки жителей пгт Боровая Изюмского района Харьковской области.

Позже четверо комбатантов − это Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Быч ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра") − попали в украинский плен. Их осудили за пытки трех гражданских в Боровой. 

 

На суде они признали вину, но в интервью "Схемам" утверждали, что "только выполняли приказы". Однако видео свидетельствуют, что "редутовцы" с радостью и пылом ехали "брать повторно укропов, атошников", а поездки за будущими жертвами пыток называли "бл*-бл*-каром", поскольку возили "пассажиров".

Предыстория:

  • Ранее проекты Радио Свобода "Схемы" и "Система" установили, что российская так называемая частная военная компания "Редут", бойцы которой участвовали в полномасштабном вторжении в Украину и непосредственно в боевых действиях на Киевщине, Харьковщине, Донетчине и Луганщине − является вооруженным формированием, которое контролируется и финансируется ГУР Генштаба РФ.
  • ЧВК "Редут" в России позиционируют как "добровольческое" формирование, но по факту оно является скрытой системой рекрутинга наемников для российской разведки.

Темы: Росcиявойнаразведка
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