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Угорщина дозволила завозити український цукор

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 14:03
Угорщина дозволила завозити український цукор
Фото: agroportal.ua

Уряд Угорщини зняв заборону на імпорт українського тростинного та бурякового цукру, яку запровадив після 15 вересня 2023 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на постанову угорського уряду

Деталі: Відтепер український цукор можна вільно ввозити до Угорщини, оскільки його виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту.

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Нагадаємо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Угорщина після 15 вересня вирішила ввести власну, односторонню заборону на ввезення українського зерна і не тільки його.

Угорщина вирішила закрити свої кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино.

При цьому заборона не поширювалась на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також про те, що стоїть за рішенням Єврокомісії щодо українського зерна.

Теми: торгівляУгорщина
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