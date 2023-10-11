Угорщина дозволила завозити український цукор

Уряд Угорщини зняв заборону на імпорт українського тростинного та бурякового цукру, яку запровадив після 15 вересня 2023 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на постанову угорського уряду

Деталі: Відтепер український цукор можна вільно ввозити до Угорщини, оскільки його виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту.

Реклама:

Нагадаємо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Угорщина після 15 вересня вирішила ввести власну, односторонню заборону на ввезення українського зерна і не тільки його.

Угорщина вирішила закрити свої кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино.

При цьому заборона не поширювалась на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також про те, що стоїть за рішенням Єврокомісії щодо українського зерна.