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Венгрия разрешила завозить украинский сахар

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 14:03
Венгрия разрешила завозить украинский сахар
Фото: agroportal.ua

Правительство Венгрии сняло запрет на импорт украинского тростникового и свекловичного сахара, который ввел после 15 сентября 2023 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на постановление венгерского правительства

Детали: Отныне украинский сахар можно свободно ввозить в Венгрию, поскольку его исключили из списка продуктов, на которые распространяется запрет импорта.

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Напомним, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, Венгрия после 15 сентября решила ввести собственный, односторонний запрет на ввоз украинского зерна и не только его.

Венгрия решила закрыть свои границы для 24 видов украинской продукции, среди которых мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриное мясо, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и продукты из них, овощи, сахар и вино.

При этом запрет не распространялся на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются такими, которые въехали в Венгрию для транзита.

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Темы: торговляВенгрия
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