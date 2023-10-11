РФ атакувала Полтавщину: у Миргородській громаді чули вибух
Середа, 11 жовтня 2023, 14:33
У Миргородській громаді Полтавської області пролунав вибух внаслідок атаки російських окупантів.
Джерело: Полтавська ОВА в Telegram, alerts.in.ua, Повітряні сили в Telegram
Дослівно ОВА: "Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді.
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Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила".
Деталі: За даними мапи тривог, у Полтавській області з 13.45 по 14.19 тривала повітряна тривога.
Повітряні сили закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.
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