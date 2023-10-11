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РФ атакувала Полтавщину: у Миргородській громаді чули вибух

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 14:33

У Миргородській громаді Полтавської області пролунав вибух внаслідок атаки російських окупантів.

Джерело: Полтавська ОВА в Telegram, alerts.in.ua, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ОВА: "Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді.

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Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила". 

Деталі: За даними мапи тривог, у Полтавській області з 13.45 по 14.19 тривала повітряна тривога.

Повітряні сили закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.

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Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
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