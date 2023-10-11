Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ атакувала Полтавщину: у Миргородській громаді чули вибух

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 14:33

У Миргородській громаді Полтавської області пролунав вибух внаслідок атаки російських окупантів.

Джерело: Полтавська ОВА в Telegram, alerts.in.ua, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ОВА: "Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді.

Реклама:

Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила". 

Деталі: За даними мапи тривог, у Полтавській області з 13.45 по 14.19 тривала повітряна тривога.

Повітряні сили закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Полтавська область
Зеленський змінив голову Полтавської ОДА
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
У полтавського військкома знайшли підозрілі активи на 1,8 млн – НАЗК
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: