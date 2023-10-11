РФ атаковала Полтавщину: в Миргородской общине был слышен взрыв
Среда, 11 октября 2023, 14:33
В Миргородской общине Полтавской области прогремел взрыв в результате атаки российских оккупантов.
Источник: Полтавская ОВА в Telegram, alerts.in.ua, Воздушные силы в Telegram
Дословно ОВА: "Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине.
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Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала".
Детали: По данным карты тревог, в Полтавской области с 13.45 по 14.19 продолжалась воздушная тревога.
Воздушные силы призывали жителей региона находиться в укрытиях.
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