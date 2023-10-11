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РФ атаковала Полтавщину: в Миргородской общине был слышен взрыв

Валентина РоманенкоСреда, 11 октября 2023, 14:33

В Миргородской общине Полтавской области прогремел взрыв в результате атаки российских оккупантов.

Источник: Полтавская ОВА в Telegram, alerts.in.ua, Воздушные силы в Telegram

Дословно ОВА: "Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине.

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Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала".

Детали: По данным карты тревог, в Полтавской области с 13.45 по 14.19 продолжалась воздушная тревога.

Воздушные силы призывали жителей региона находиться в укрытиях.

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Темы: Полтавская областьракетный ударвойна
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