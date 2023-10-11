Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін стверджує, що Захід використовує Україну для протидії Росії й навіть готує українських бійців для атак на об'єкти атомної енергетики.

Джерело: Сергій Наришкін у кулуарах 53-го засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних спецслужб держав-учасниць СНД, цитує ТАСС

Пряма мова Наришкіна: "Дійшло до того, що західні спецслужби готують українські бойові диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики Російської Федерації. Це було встановлено.

Реклама:

Таким актам, звісно, запобігли наші спеціальні служби... Були спроби завдати шкоди Курській, Смоленській, Запорізькій атомній електростанціях (ЗАЕС окупована в Україні з березня 2022 року – УП).

І, звісно, в таких умовах уже важко зберігати рівень взаємодії із західними спецслужбами".

Деталі: Хоча саме Росія веде війну проти України, знищуючи цілі міста, Наришкін у дусі звичної російської пропаганди стверджує, що Захід використовує Україну для протидії РФ, а Україна "застосовує по-справжньому терористичні методи проти Росії, проти всього Руського світу".

ВІДЕО ДНЯ

Йому ввижаються "терористичні акти" щодо журналістів, письменників і лідерів громадської думки, а також "щодо житлових кварталів, міст і населених пунктів Російської Федерації, щодо цивільної інфраструктури".

Директор СЗР при уьому впевнений, що "у світі відбуваються великі події, світ перебуває у стадії переходу до багатополярності".

Тому "спецслужби Росії у великому обсязі взаємодіють і співпрацюють зі спецслужбами інших держав" – держав глобального Півдня і "соратниками зі спецслужб держав СНД", заявив Наришкін.