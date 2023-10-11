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Наришкін вигадав, що Захід вчить українців атакувати атомні об'єкти Росії 

Олена РощінаСереда, 11 жовтня 2023, 14:43
Наришкін вигадав, що Захід вчить українців атакувати атомні об'єкти Росії 
Сергій Наришкін, фото ТАСС

Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін стверджує, що Захід використовує Україну для протидії Росії й навіть готує українських бійців для атак на об'єкти атомної енергетики.

Джерело: Сергій Наришкін у кулуарах 53-го засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних спецслужб держав-учасниць СНД, цитує ТАСС

Пряма мова Наришкіна: "Дійшло до того, що західні спецслужби готують українські бойові диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики Російської Федерації. Це було встановлено.

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Таким актам, звісно, запобігли наші спеціальні служби... Були спроби завдати шкоди Курській, Смоленській, Запорізькій атомній електростанціях (ЗАЕС окупована в Україні з березня 2022 року – УП).

І, звісно, в таких умовах уже важко зберігати рівень взаємодії із західними спецслужбами". 

Деталі: Хоча саме Росія веде війну проти України, знищуючи цілі міста, Наришкін у дусі звичної російської пропаганди стверджує, що Захід використовує Україну для протидії РФ, а Україна "застосовує по-справжньому терористичні методи проти Росії, проти всього Руського світу". 

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Йому ввижаються "терористичні акти" щодо журналістів, письменників і лідерів громадської думки, а також "щодо житлових кварталів, міст і населених пунктів Російської Федерації, щодо цивільної інфраструктури". 

Директор СЗР при уьому впевнений, що "у світі відбуваються великі події, світ перебуває у стадії переходу до багатополярності".

Тому "спецслужби Росії у великому обсязі взаємодіють і співпрацюють зі спецслужбами інших держав" – держав глобального Півдня і "соратниками зі спецслужб держав СНД", заявив Наришкін.

Теми: Росіяпропагандавійнаенергетика
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