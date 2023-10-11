Наришкін вигадав, що Захід вчить українців атакувати атомні об'єкти Росії
Директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін стверджує, що Захід використовує Україну для протидії Росії й навіть готує українських бійців для атак на об'єкти атомної енергетики.
Джерело: Сергій Наришкін у кулуарах 53-го засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних спецслужб держав-учасниць СНД, цитує ТАСС
Пряма мова Наришкіна: "Дійшло до того, що західні спецслужби готують українські бойові диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики Російської Федерації. Це було встановлено.
Таким актам, звісно, запобігли наші спеціальні служби... Були спроби завдати шкоди Курській, Смоленській, Запорізькій атомній електростанціях (ЗАЕС окупована в Україні з березня 2022 року – УП).
І, звісно, в таких умовах уже важко зберігати рівень взаємодії із західними спецслужбами".
Деталі: Хоча саме Росія веде війну проти України, знищуючи цілі міста, Наришкін у дусі звичної російської пропаганди стверджує, що Захід використовує Україну для протидії РФ, а Україна "застосовує по-справжньому терористичні методи проти Росії, проти всього Руського світу".
Йому ввижаються "терористичні акти" щодо журналістів, письменників і лідерів громадської думки, а також "щодо житлових кварталів, міст і населених пунктів Російської Федерації, щодо цивільної інфраструктури".
Директор СЗР при уьому впевнений, що "у світі відбуваються великі події, світ перебуває у стадії переходу до багатополярності".
Тому "спецслужби Росії у великому обсязі взаємодіють і співпрацюють зі спецслужбами інших держав" – держав глобального Півдня і "соратниками зі спецслужб держав СНД", заявив Наришкін.