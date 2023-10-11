Нарышкин придумал, что Запад учит украинцев атаковать атомные объекты России
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин утверждает, что Запад использует Украину для противодействия России и даже готовит украинских бойцов для атак на объекты атомной энергетики.
Источник: Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств-участников СНГ, цитирует ТАСС
Прямая речь Нарышкина: "Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. Это было установлено.
Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям (ЗАЭС оккупирована в Украине с марта 2022 года – УП).
И, конечно, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами".
Детали: Хотя именно Россия ведет войну против Украины, уничтожая целые города, Нарышкин в духе привычной российской пропаганды утверждает, что Запад использует Украину для противодействия РФ, а Украина "применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего Русского мира".
Ему видятся "террористические акты" в отношении журналистов, писателей и лидеров общественного мнения, а также "в отношении жилых кварталов, городов и населенных пунктов Российской Федерации, в отношении гражданской инфраструктуры".
Директор СВР при этом уверен, что "в мире происходят большие события, мир находится в стадии перехода к многополярности".
Поэтому "спецслужбы России в большом объеме взаимодействуют и сотрудничают со спецслужбами других государств" – государств глобального Юга и "соратниками из спецслужб государств СНГ", заявил Нарышкин.