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Нарышкин придумал, что Запад учит украинцев атаковать атомные объекты России 

Елена РощинаСреда, 11 октября 2023, 14:43
Нарышкин придумал, что Запад учит украинцев атаковать атомные объекты России 
Сергей Нарышкин, фото ТАСС

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин утверждает, что Запад использует Украину для противодействия России и даже готовит украинских бойцов для атак на объекты атомной энергетики.

Источник: Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств-участников СНГ, цитирует ТАСС

Прямая речь Нарышкина: "Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики Российской Федерации. Это было установлено.

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Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами... Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям (ЗАЭС оккупирована в Украине с марта 2022 года – УП).

И, конечно, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами". 

Детали: Хотя именно Россия ведет войну против Украины, уничтожая целые города, Нарышкин в духе привычной российской пропаганды утверждает, что Запад использует Украину для противодействия РФ, а Украина "применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего Русского мира". 

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Ему видятся "террористические акты" в отношении журналистов, писателей и лидеров общественного мнения, а также "в отношении жилых кварталов, городов и населенных пунктов Российской Федерации, в отношении гражданской инфраструктуры". 

Директор СВР при этом уверен, что "в мире происходят большие события, мир находится в стадии перехода к многополярности".

Поэтому "спецслужбы России в большом объеме взаимодействуют и сотрудничают со спецслужбами других государств" – государств глобального Юга и "соратниками из спецслужб государств СНГ", заявил Нарышкин. 

Темы: Росcияпропагандавойнаэнергетика
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