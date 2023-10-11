ГУР: В Росії намагаємось вражати виробництво унікальних комплектуючих для ВПК

Спецоперації ГУР щодо російського військово-промислового комплексу спрямовані насамперед на ураження критично важливих для Росії підприємств, єдиних у своєму роді.

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми намагаємося вражати саме критичні елементи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Деякі виробництва свого роду є унікальними.

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Якщо, наприклад, уразити об’єкт, де виготовляється певна комплектуюча і ця комплектуюча може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення".

Деталі: За словами Скібіцького, ГУР має власну методику, згідно з якою, визначає найбільш критичні об'єкти російського ВПК та виводить їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й "іншими методами".

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