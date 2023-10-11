ГУР: В России пытаемся поражать производство уникальных комплектующих для ВПК
Спецоперации ГУР в отношении российского военно-промышленного комплекса направлены прежде всего на поражение критически важных для России предприятий, единственных в своем роде.
Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Мы стараемся поражать именно критические элементы оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Некоторые производства своего рода являются уникальными.
Если, например, поразить объект, где изготавливается определенная комплектующая и эта комплектующая может быть изготовлена только на этом предприятии, это позволяет уменьшить скорость производства вооружения, или вообще прекратить его изготовление".
Детали: По словам Скибицкого, ГУР имеет собственную методику, согласно которой, определяет наиболее критические объекты российского ВПК и выводит их из строя не только ударами беспилотников, но и "другими методами".
Предыстория:
- 1 октября ударные дроны атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - три из четырех дронов попали в цель.