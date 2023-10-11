Данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме від низки факторі - готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Джерело: міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на данське агентство Ritzau

Пряма мова: "Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки".

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Деталі: За його словами, попереду ще багато підготовчої роботи, оскільки українська сторона має бути готовою прийняти літаки там, де їх планують розташувати, готовою обслуговувати їх та захищати від ударів РФ.

"Наші очікування – що ми зможемо передати перші бойові літаки для України у березні-квітні", – зазначив Поульсен.

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