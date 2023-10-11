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Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 15:14
Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года
Фото: Getty Images

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть от ряда факторов - готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

Источник: министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на датское агентство Ritzau

Прямая речь: "Моя четкая цель - чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты".

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Детали: По его словам, впереди еще много подготовительной работы, поскольку украинская сторона должна быть готова принять самолеты там, где их планируют расположить, готовой обслуживать их и защищать от ударов РФ. 

"Наши ожидания - что мы сможем передать первые боевые самолеты для Украины в марте-апреле", - отметил Поульсен.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.
  • В среду Бельгия объявила, что передаст Украине неназванное количество своих истребителей в 2025 году.

Темы: ДанияУкраинаавиавойна
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