Росіяни влучили у житловий будинок на Харківщині: є поранені

Російські військові 11 жовтня завдали удару по житловому будинку в смт Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – поранені двоє цивільних.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (11 жовтня - ред.) ворог з артилерії обстріляв смт Купʼянськ-Вузловий Купʼянського району.

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Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Дістали поранення 2 цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років".

Деталі: Синєгубов повідомив, що медики надають їм допомогу, на місці працюють екстрені служби.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що обстріл стався об 11:30.