Россияне попали в жилой дом на Харьковщине: есть раненые
Среда, 11 октября 2023, 15:19
Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой на Харьковщине - ранены двое гражданских.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
Прямая речь Синегубова: "Сегодня (11 октября - ред.) враг из артиллерии обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района.
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Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских людей - 72-летняя женщина и мужчина 43 лет".
Детали: Синегубов сообщил, что медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11:30.
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