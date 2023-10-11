Россияне попали в жилой дом на Харьковщине: есть раненые

Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой на Харьковщине - ранены двое гражданских.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (11 октября - ред.) враг из артиллерии обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района.

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Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских людей - 72-летняя женщина и мужчина 43 лет".

Детали: Синегубов сообщил, что медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11:30.