Путін проговорився, що займався "словоблуддям"

Російський диктатор Володимир Путін побічно визнав, що під час зустрічі так званого "Валдайського клубу" на початку жовтня його учасники, включно з самим Путіним, займалися "словоблуддям".

Джерело: Путін на зустрічі "Російський енергетичний тиждень"

Деталі: Зокрема, кремлівський диктатор розповів, чим відрізняється аудиторія у "Валдайському клубі" та на "Російському енергетичному тижні".

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Пряма мова: "Я ось на Валдайському клубі говорив... Але це інша аудиторія, тут (на РЕН) люди ділові, вони зайняті конкретними справами, а не словоблуддям. Тому для цієї аудиторії ще раз повторю: війну було розпочато на Україні 2014 року".