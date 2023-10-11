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Путін проговорився, що займався "словоблуддям"

"Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 16:20
Путін проговорився, що займався словоблуддям
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін побічно визнав, що під час зустрічі так званого "Валдайського клубу" на початку жовтня його учасники, включно з самим Путіним, займалися "словоблуддям".

Джерело: Путін на зустрічі "Російський енергетичний тиждень"

Деталі: Зокрема, кремлівський диктатор розповів, чим відрізняється аудиторія у "Валдайському клубі" та на "Російському енергетичному тижні".

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Пряма мова: "Я ось на Валдайському клубі говорив... Але це інша аудиторія, тут (на РЕН) люди ділові, вони зайняті конкретними справами, а не словоблуддям. Тому для цієї аудиторії ще раз повторю: війну було розпочато на Україні 2014 року".

Теми: Путін
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