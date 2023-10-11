Путин проговорился, что на Валдае занимался "словоблудием"

Российский диктатор Владимир Путин косвенно признал, что во время встречи так называемого "Валдайского клуба" в начале октября его участники, включая самого Путина, занимались "словоблудием".

Источник: Путин на встрече "Российская энергетическая неделя"

Детали: В частности, кремлевский диктатор рассказал, чем отличается аудитория в "Валдайском клубе" и на "Российской энергетической неделе".

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Прямая речь: "Я вот на Валдайском клубе говорил... Но это другая аудитория, здесь (на РЭН) люди деловые, они заняты конкретными делами, а не словоблудием. Поэтому для этой аудитории еще раз повторю: война была начата на Украине в 2014 году".