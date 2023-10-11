Посольство розпочало евакуацію українців з Ізраїлю та Сектора Гази

Посольство України проводить роботу з евакуації громадян України з території Ізраїлю та Сектора Гази.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Дипломат зазначив, що на території Ізраїлю по допомогу звернулися близько тисячі осіб. Загалом на консульському обліку в Ізраїлі перебуває близько 15 тисяч громадян України.

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За словами посла, аеропорт Бен Гуріон працює в штатному режимі, однак через ажіотаж зросла вартість квитків.

Водночас посольство надає допомогу громадянам, у яких немає можливості оплатити переліт.

Пряма мова: "Ми надаємо допомогу, як посольство, найбільш вразливим категоріям населення: це громадяни, які перебували на лікуванні, це громадяни з дітьми, які приїхали тимчасово, це туристи, в яких скасували рейси і які залишилися без можливості виїзду.

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На перший евакуаційний рейс ми вже фактично розповсюдили 200 квитків за, умовно кажучи, довоєнною ціною, до Румунії, на суботу. Я думаю, на неділю будемо планувати ще один рейс.

Ми надаємо екстрену допомогу тим особам, які справді довели, що в них немає жодних засобів до існування. Ми для цього залучаємо спонсорів, і десь 5-7 осіб отримали допомогу, ми їх розмістили коштом спонсорів у мотелях на час до рейсу. Вони будуть відправлені в Європу найближчим часом".

Деталі: Окремо проводиться робота з евакуації українців, які проживають у Секторі Гази. У відділенні посольства України в Палестині на консульському обліку перебуває приблизно тисяча осіб, із них близько 300 проживають у Секторі Гази.

Пряма мова: "Завдання в тому, щоб евакуювати наших громадян. Наразі група ініціативна нам зібрала списки для евакуації на 160 приблизно осіб, і ця кількість постійно зростає, на Єгипет через Рафах, і далі до будь-якої третьої країни, оскільки єгиптяни не дозволяють особам, навіть громадянам України, які в'їжджають як евакуанти з Рафаха, перебувати більше 48 годин на їхній території.

Це комплексна проблема, з якою ми працюємо у співпраці з нашим посольством у Єгипті, координаційним штабом МЗС та Офісом президента. Я думаю, що за четвер-п'ятницю нам вдасться евакуювати максимальну кількість наших громадян із Сектора Гази".