Посольство начало эвакуацию украинцев из Израиля и Сектора Газа

Посольство Украины проводит работу по эвакуации граждан Украины с территории Израиля и Сектора Газа.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Дипломат отметил, что на территории Израиля за помощью обратились около тысячи человек. Всего на консульском учете в Израиле находится около 15 тысяч граждан Украины.

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По словам посла, аэропорт Бен Гурион работает в штатном режиме, однако из-за ажиотажа выросла стоимость билетов.

В то же время посольство оказывает помощь гражданам, у которых нет возможности оплатить перелет.



Прямая речь: "Мы представляем помощь, как посольство, наиболее уязвимым категориям населения: это граждане, которые находились на лечении, это граждане с детьми, которые приехали временно, это туристы, у которых отменили рейсы и которые остались без возможности выезда.



На первый эвакуационный рейс мы уже фактически распространили 200 билетов по, условно говоря, довоенной цене, в Румынию, на субботу. Я думаю, на воскресенье будем планировать ещё один рейс.



Мы оказываем экстренную помощь тем лицам, которые действительно доказали, что у них нет никаких средств к существованию. Мы для этого привлекаем спонсоров, и где-то 5-7 человек получили помощь, мы их разместили за счет спонсоров в мотелях на время до рейса. Они будут отправлены в Европу в ближайшее время".



Детали: Отдельно проводится работа по эвакуации украинцев, проживающих в Секторе Газа. В отделении посольства Украины в Палестине на консульском учете находятся около тысячи человек, из них около 300 проживают в Секторе Газа.



Прямая речь: "Задача в том, чтобы эвакуировать наших граждан. Сейчас группа инициативная нам собрала списки для эвакуации на 160 примерно человек, и это количество постоянно растет, на Египет через Рафах, и дальше в любую третью страну, поскольку египтяне не позволяют лицам, даже гражданам Украины, которые въезжают как эвакуанты из Рафаха, находиться более 48 часов на их территории.



Это комплексная проблема, с которой мы работаем в сотрудничестве с нашим посольством в Египте, координационным штабом МИД и Офисом президента. Я думаю, что за четверг-пятницу нам удастся эвакуировать максимальное количество наших граждан из Сектора Газа".