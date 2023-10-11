Росіяни обстрілом зруйнували гімназію в Нікополі: загинуло двоє людей
Середа, 11 жовтня 2023, 17:09
Два співробітники гімназії загинули внаслідок ворожого обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області.
Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова: "Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині
Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу.
Продовжуємо пошуково-рятувальні роботи".
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