Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстрілом зруйнували гімназію в Нікополі: загинуло двоє людей

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 17:09
Росіяни обстрілом зруйнували гімназію в Нікополі: загинуло двоє людей
фото ДСНС

Два співробітники гімназії загинули внаслідок ворожого обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова: "Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині

Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі - співробітники навчального закладу.

Продовжуємо пошуково-рятувальні роботи".

Реклама:
Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Дніпропетровська область
Вночі росіяни гатили по Нікополю, вранці вдарили по Боровій і Михайлівці – ОВА
Вимагали кошти в батька загиблого військового: поліція затримала двох чоловіків
Готель, амбулаторія, бібліотека: в областях розповіли про пошкоджене атаками Росії
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: