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Россияне обстрелом разрушили гимназию в Никополе: погибли два человека

Валентина РоманенкоСреда, 11 октября 2023, 17:09
Россияне обстрелом разрушили гимназию в Никополе: погибли два человека
фото ГСЧС

Два сотрудника гимназии погибли в результате вражеского обстрела города Никополь Днепропетровской области.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Враг обстрелял Никополь на Днепропетровщине

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Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения.

Продолжаем поисково-спасательные работы".

Темы: Днепропетровская областьвойна
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