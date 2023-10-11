Россияне обстрелом разрушили гимназию в Никополе: погибли два человека
Среда, 11 октября 2023, 17:09
Два сотрудника гимназии погибли в результате вражеского обстрела города Никополь Днепропетровской области.
Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "Враг обстрелял Никополь на Днепропетровщине
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Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей. Установлено, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения.
Продолжаем поисково-спасательные работы".