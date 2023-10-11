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Переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році — ОП

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 17:39
Переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році — ОП
Фото: Getty Images

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що "фактичний початок" переговорів про вступ України до Європейського Союзу розпочнеться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Джерело: Жовква за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з бельгійським прем’єром Александром Де Кроо, передає "Європейська правда"

Деталі: Заступник голови ОП зазначив, що саме під час головування Бельгії в Раді ЄС в першому півріччі наступного року "розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС".

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"І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну із самого "інституційного серця" ЄС", – додав він, маючи на увазі розташування в Брюсселі ключових євроінституцій.

Що було раніше:

  • Минулого тижня про подібний сценарій повідомляло видання Politico. Його джерела сказали, що лідери Євросоюзу ухвалять рішення почати переговори про вступ України до кінця 2023 року, а фактично вони почнуться в такому разі дещо пізніше.
  • Очікується, що на початку листопада Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. У ній виконавчий орган ЄС має рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.
  • Фінальне "зелене світло" початку переговорів про вступ даватиме не Єврокомісія, а держави-члени, які повинні погодити це одноголосно. 
  • Наразі Україна не завершила виконання семи критеріїв і наполегливо провалює виконання однієї з рекомендацій ЄС, яку кілька держав вважають ключовою – йдеться про законодавство про публічно значущих осіб, або PEP'ів.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ

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Теми: ЄСУкраїнапереговори
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