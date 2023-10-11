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Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году - ОП

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 17:39
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году - ОП
Фото: Getty Images

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что "фактическое начало" переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз начнется в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Источник: Жовква по итогам встречи президента Владимира Зеленского с бельгийским премьером Александром Де Кроо, передает "Европейская правда"

Детали: Заместитель главы ОП отметил, что именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС в первом полугодии следующего года "начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС".

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"И здесь председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", – добавил он, имея в виду расположение в Брюсселе ключевых евроинститутов.

Что предшествовало:

  • На прошлой неделе о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.
  • Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем исполнительный орган ЕС должен рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
  • Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.
  • На данный момент Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендаций ЕС, которую несколько государств считают ключевой – речь идет о законодательстве о публично значимых лицах, или PEP'ов.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении

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Темы: ЕСУкраинапереговоры
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