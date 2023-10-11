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Фінляндія передає Україні новий пакет військової допомоги на 95 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 17:47

Президент Фінляндії в середу схвалив пропозицію уряду про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського уряду

Деталі: Новий пакет військової допомоги Фінляндії стане 19-им за ліком з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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"Результат війни в Україні визначатиме порядок безпеки в Європі та Фінляндії далеко в майбутньому. Саме тому ми продовжимо нашу рішучу підтримку України разом з нашими союзниками", – прокоментував фінський міністр оборони Антті Хякканен.

Фінляндія традиційно не розкриває вміст пакета військової допомоги, а також терміни його надання "з оперативних міркувань, а також для забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення".

Загальна вартість пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 1,4 мільярда євро.

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Попередній, вісімнадцятий пакет військової підтримки вартістю 94 мільйони євро фінський президент схвалив 25 серпня.

Крім того, Міністерство закордонних справ Фінляндії раніше цього тижня оголосило про виділення додаткових 92 мільйонів євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії, через Світовий банк.

Теми: ФінляндіяУкраїнаармія
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