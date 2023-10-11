Финляндия передает Украине новый пакет военной помощи на 95 млн евро

Президент Финляндии в среду одобрил предложение правительства о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 95 миллионов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского правительства

Детали: Новый пакет военной помощи Финляндии станет 19-ым по счету с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Реклама:

"Результат войны в Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии далеко в будущем. Именно поэтому мы продолжим нашу решительную поддержку Украины вместе с нашими союзниками", – прокомментировал финский министр обороны Антти Хякканен.

Финляндия традиционно не раскрывает содержимое пакета военной помощи, а также сроки его предоставления "по оперативным соображениям, а также для обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения".

Общая стоимость пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро.

ВИДЕО ДНЯ

Предыдущий, восемнадцатый пакет военной поддержки стоимостью 94 миллиона евро финский президент одобрил 25 августа.

Кроме того, Министерство иностранных дел Финляндии ранее на этой неделе объявило о выделении дополнительных 92 миллионов евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии, через Всемирный банк.