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Финляндия передает Украине новый пакет военной помощи на 95 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 17:47

Президент Финляндии в среду одобрил предложение правительства о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 95 миллионов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского правительства

Детали: Новый пакет военной помощи Финляндии станет 19-ым по счету с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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"Результат войны в Украине будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии далеко в будущем. Именно поэтому мы продолжим нашу решительную поддержку Украины вместе с нашими союзниками", – прокомментировал финский министр обороны Антти Хякканен.

Финляндия традиционно не раскрывает содержимое пакета военной помощи, а также сроки его предоставления "по оперативным соображениям, а также для обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения".

Общая стоимость пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро.

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Предыдущий, восемнадцатый пакет военной поддержки стоимостью 94 миллиона евро финский президент одобрил 25 августа.

Кроме того, Министерство иностранных дел Финляндии ранее на этой неделе объявило о выделении дополнительных 92 миллионов евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии, через Всемирный банк.

Темы: ФинляндияУкраинаармия
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