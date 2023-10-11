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У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон "Свобода Росії"

Середа, 11 жовтня 2023, 18:59
У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон Свобода Росії
РДК. Фото ілюстративне

"Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" зникли з інформаційного поля, тому що "готуються до активних дій", які стануть "сюрпризом для РФ".

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вони (РДК і Легіон "Свобода Росії" – ред.) діють. Вони готуються до активних дій.

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Коли вони заходили (у травні-червні через кордон – УП), Росія була не готова, взагалі не розуміла, що відбувається на той період часу. 

Але за цей час, Росія значно наростила свою присутність у прикордонні біля нас. Друге – це обладнання територій в інженерному відношенні, посилення ППО, посилення систем розвідки та іншого, що пов’язане саме з недопущенням діяльності таких груп.

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Відповідно, планування зараз складне, але дії плануються. Вони проводяться із застосуванням не тільки живої сили, але й інших сил і засобів для того, щоб завдавати ураження найбільш критичним об’єктам на території РФ".

Нагадаємо: 

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню.

Теми: розвідкаРосія
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