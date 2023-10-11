Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон "Свобода Росії"

Середа, 11 жовтня 2023, 18:59
У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон Свобода Росії
РДК. Фото ілюстративне

"Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" зникли з інформаційного поля, тому що "готуються до активних дій", які стануть "сюрпризом для РФ".

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Вони (РДК і Легіон "Свобода Росії" – ред.) діють. Вони готуються до активних дій.

Реклама:

Коли вони заходили (у травні-червні через кордон – УП), Росія була не готова, взагалі не розуміла, що відбувається на той період часу. 

Але за цей час, Росія значно наростила свою присутність у прикордонні біля нас. Друге – це обладнання територій в інженерному відношенні, посилення ППО, посилення систем розвідки та іншого, що пов’язане саме з недопущенням діяльності таких груп.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно, планування зараз складне, але дії плануються. Вони проводяться із застосуванням не тільки живої сили, але й інших сил і засобів для того, щоб завдавати ураження найбільш критичним об’єктам на території РФ".

Нагадаємо: 

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню.

Теми: розвідкаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
розвідка
Розвідка про роботу проти Вагнера в Африці: Протидіємо скрізь
Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова – ГУР
ГУР: В Росії намагаємось вражати виробництво унікальних комплектуючих для ВПК
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: