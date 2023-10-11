В ГУР объяснили, куда исчезли РДК и Легион "Свобода России"

"Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" исчезли из информационного поля, потому что "готовятся к активным действиям", которые станут "сюрпризом для РФ".

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Они (РДК и Легион "Свобода России" - ред.) действуют. Они готовятся к активным действиям.

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Когда они заходили (в мае-июне через границу - УП), Россия была не готова, вообще не понимала, что происходит на тот период времени.

Но за это время, Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничье возле нас. Второе - это оборудование территорий в инженерном отношении, усиление ПВО, усиление систем разведки и прочего, что связано именно с недопущением деятельности таких групп.

Соответственно, планирование сейчас сложное, но действия планируются. Они проводятся с применением не только живой силы, но и других сил и средств для того, чтобы наносить поражение наиболее критическим объектам на территории РФ".

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