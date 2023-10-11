США очолять коаліцію з підготовки Військово-повітряних сил України – шеф Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про створення кількох "коаліцій спроможностей" для України, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.

Джерело: Остін на брифінгу в Брюсселі, "Європейська правда"

Деталі: Глава Пентагону нагадав, що союзники України вже створили кілька коаліцій для підтримки її оборонних спроможностей: Естонія і Люксембург – коаліцію, спрямовану на підтримку української ІТ-інфраструктури, а Литва – коаліцію з розмінування.

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Пряма мова: "І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Військово-повітряних сил".

... Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".

Більше деталей: Голова Міноборони США сказав, що спільно зі США коаліцію очолять Данія та Нідерланди, які відіграють провідну роль у підготовці українців на F-16.

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Також Остін оголосив, що Сполучені Штати приєднаються до ще кількох коаліцій, які формуватимуться найближчими тижнями, зокрема "до тих, що зосереджуватимуться на протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії України".

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