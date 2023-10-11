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США возглавят коалицию по подготовке Военно-воздушных сил Украины – шеф Пентагона

"Европейская правда"Среда, 11 октября 2023, 19:05

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о создании нескольких "коалиций возможностей" для Украины, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.

Источник: Остин на брифинге в Брюсселе, "Европейская правда"

Детали: Глава Пентагона напомнил, что союзники Украины уже создали несколько коалиций для поддержки ее оборонительных возможностей: Эстония и Люксембург - коалицию, направленную на поддержку украинской ИТ-инфраструктуры, а Литва - коалицию по разминированию.

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Прямая речь: "И я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова возьмут на себя инициативу и помогут возглавить коалицию стран, которые работают с Украиной над развитием ее Военно-воздушных сил".

... Возглавляя эту коалицию, Соединенные Штаты будут тесно координировать свои действия с Украиной и другими партнерами, сосредотачиваясь на развитии потенциала украинских истребителей F-16".

Больше деталей: Глава Минобороны США сказал, что совместно с США коалицию возглавят Дания и Нидерланды, которые играют ведущую роль в подготовке украинцев на F-16.

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Также Остин объявил, что Соединенные Штаты присоединятся к еще нескольким коалициям, которые будут формироваться в ближайшие недели, в частности "к тем, которые будут сосредоточены на противовоздушной обороне, бронетехнике и артиллерии Украины".

Напомним:

Темы: СШАВоздушные силы ВСУпомощь Украине
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