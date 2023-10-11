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Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги на $200 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 19:41
Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги на $200 млн
ФОТО: МЗС

Міністерство оборони США деталізувало вміст останнього пакета військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів, про який оголосив очільник відомства Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Пентагону.

Деталі: Зазначається, що пакет допомоги США став 48-им за ліком з серпня 2021 року, який надається Україні із американських запасів, що означає його оперативне відправлення.

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Дослівно: "Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу на тлі російської агресії".

Більше деталей: Пакет містить, серед іншого, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, системи протидії безпілотникам, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також згадуються засоби радіоелектронної боротьби, протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси АТ-4, стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до неї, підривні боєприпаси, запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Вже повідомлялося, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.
  • Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.
  • Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України

Читайте також про те, як Європа готується до можливої зупинки допомоги США у війні.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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