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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи на $200 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 19:41
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи на $200 млн
ФОТО: Мид

Министерство обороны США детализировало содержание последнего пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, о котором объявил глава ведомства Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Пентагона.

Детали: Отмечается, что пакет помощи США стал 48-ым по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативное отправление.

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Дословно: "Этот пакет помощи по безопасности является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии".

Больше деталей: Пакет содержит, среди прочего, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также упоминаются средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы АТ-4, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему, подрывные боеприпасы, запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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Что предшествовало: 

  • Уже сообщалось, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.
  • Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.
  • Западная пресса в выходные сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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