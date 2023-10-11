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Втрати Росії у війні близькі до 300 тисяч солдатів і найманців – посадовець НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 20:13
Втрати Росії у війні близькі до 300 тисяч солдатів і найманців – посадовець НАТО
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву високопосадовеця НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу

Пряма мова: "Щодо втрат, то росіяни несуть значні втрати, і ми це знаємо. Ми точно знаємо, що росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року".

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Деталі: За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року. Він зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні.

Пряма мова: "В тому числі 11 генералів, а також офіцери середньої і молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу".

Більше деталей: Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.

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Пряма мова: "І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати  українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння".

Нагадаємо:

  • Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на порівняно швидкий темп зміни командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Теми: РосіяНАТОвтрати у війнівійна
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