Втрати Росії у війні близькі до 300 тисяч солдатів і найманців – посадовець НАТО
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву високопосадовеця НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу
Пряма мова: "Щодо втрат, то росіяни несуть значні втрати, і ми це знаємо. Ми точно знаємо, що росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року".
Деталі: За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року. Він зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні.
Пряма мова: "В тому числі 11 генералів, а також офіцери середньої і молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу".
Більше деталей: Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.
Пряма мова: "І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння".
Нагадаємо:
- Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на порівняно швидкий темп зміни командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.