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Потери России в войне близки к 300 тысячам солдат и наемников – чиновник НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 20:13
Потери России в войне близки к 300 тысячам солдат и наемников – чиновник НАТО
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 тысяч солдат и наемников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса

Прямая речь: "Относительно потерь, то россияне несут значительные потери, и мы это знаем. Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Поэтому мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года".

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Детали: По словам чиновника, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. Он отметил, что РФ потеряла 1800 офицеров в войне.

Прямая речь: "В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Потери, похоже, несколько уменьшились с апреля, после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления".

Больше деталей: Он отметил, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

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Прямая речь: "И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить те проблемы, которые вызывают беспокойство".

Напомним:

  • Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на сравнительно быстрый темп смены командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Темы: РосcияНАТОпотери в войневойна
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