МВС пропонує встановити штрафи від 34 тисяч грн для закладів-порушників комендантської години

Після розслідування "Української правди" про роботу закладу "Boho Safari" під час комендантської години, МВС підготували законопроєкт про підвищення відповідальності для підприємців.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, пресслужба МВС

Пряма мова Клименка: "Що стосується журналістського розслідування, то ми зреагували на ці факти… Ми разом з депутатами підготували проєкт закону, завтра (12 жовтня – УП) він буде відправлений відповідно у правоохоронний комітет.

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Цим проєктом закону вносяться зміни до адміністративного кодексу нашої держави щодо відповідальності власників суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів".

Деталі: Клименко пояснив, що йдеться про штрафи від 34 000 гривень до 170 000 гривень, якщо порушення встановлені вперше.

Якщо порушення встановили наступні рази протягом одного року, то штраф буде штраф від 340 000 гривень до 680 000 гривень.

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Верховна рада, за словами Клименка, розгляне ці пропозиції найближчим часом.

Міністр також повідомив, що проводиться службова перевірка щодо поліцейських, які ігнорували роботу закладу Boho під час комендантської години. Перевірка може тривати від кількох днів до одного місяця.

Що передувало: