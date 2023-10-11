МВД предлагает установить штрафы от 34 тысяч грн для заведений-нарушителей комендантского часа

После расследования "Украинской правды" о работе заведения "Boho Safari" во время комендантского, часа МВД подготовили законопроект о повышении ответственности для предпринимателей.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, пресс-служба МВД

Прямая речь Клименко: "Что касается журналистского расследования, то мы среагировали на эти факты… Мы вместе с депутатами подготовили проект закона, завтра (12 октября – УП) он будет отправлен соответственно в правоохранительный комитет.

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Этим проектом закона вносятся изменения в административный кодекс нашего государства по ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц-предпринимателей за работу таких заведений".

Детали: Клименко объяснил, что речь идет о штрафах от 34 000 гривен до 170 000 гривен, если нарушения установлены впервые.

Если нарушения установили следующие разы в течение одного года, штраф будет штраф от 340 000 гривен до 680 000 гривен.

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Верховная рада, по словам Клименко, рассмотрит эти предложения в ближайшее время.

Министр также сообщил, что проводится служебная проверка в отношении полицейских, которые игнорировали работу заведения Boho во время комендантского часа. Проверка может продолжаться от нескольких дней до одного месяца.

Что предшествовало: