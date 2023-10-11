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Ворог запустив ударні БпЛА з кількох напрямків

Тетяна ОлійникСереда, 11 жовтня 2023, 21:22
Ворог запустив ударні БпЛА з кількох напрямків
Ілюстративне фото безпілотників - Getty Images

Увечері 11 жовтня Повітряні сили України зафіксували запуск ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим).

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.
Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

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Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА з північно-східного напрямку у Сумській, Полтавській, Харківській областях. 

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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