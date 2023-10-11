Ворог запустив ударні БпЛА з кількох напрямків
Середа, 11 жовтня 2023, 21:22
Увечері 11 жовтня Повітряні сили України зафіксували запуск ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим).
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей.
Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
Реклама:
Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА з північно-східного напрямку у Сумській, Полтавській, Харківській областях.