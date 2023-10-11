Враг запустил ударные БпЛА с нескольких направлений
Среда, 11 октября 2023, 21:22
Вечером 11 октября Воздушные силы Украины зафиксировали запуск ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей и с северо-восточного направления.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
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Детали: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с северо-восточного направления в Сумской, Полтавской, Харьковской областях.