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Враг запустил ударные БпЛА с нескольких направлений

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 21:22
Враг запустил ударные БпЛА с нескольких направлений
Иллюстративное фото беспилотников - Getty Images

Вечером 11 октября Воздушные силы Украины зафиксировали запуск ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей и с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) в направлении южных областей.
Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

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Детали: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с северо-восточного направления в Сумской, Полтавской, Харьковской областях.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
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