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Умєров: США запевнили, що на цей рік і на наступний підтримка буде

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 22:11
Умєров: США запевнили, що на цей рік і на наступний підтримка буде
Фото - Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що міністр оборони США Лллойд Остін запевнив у підтримці України на цей і наступний рік.

Джерело: Умєров під час спілкування з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Умєров розповів, що мав дві важливі зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном і головою об’єднаного комітету начальників штабів та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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За словами міністра, на зустрічі з Остіном говорили про критичні потреби України  і додаткову амуніцію, а також довгострокову безпекову підтримку.

"Секретар Остін запевнив, що США продовжать підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, не буде затримок ні до кінця року, ні після", – сказав Умєров.

За його словами, Остін запевнив, що США зможуть надавати підтримку обом країнам: і Ізраїлю, й Україні.

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"Росія трохи маніпулює, є сильна пропаганда, але ми отримали відповідь Остіна: на цей і на наступний рік підтримка буде", – заявив Умєров.

Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Упевненість у цій підтримці похитнулась через виключення фінансування України з тимчасового фінансування американського федерального уряду, а також блокування процесу ухвалення рішень у Конгресі після відставки спікера Палати представників. 

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Теми: СШАМіноборониУмєров Рустемдопомога Україні
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