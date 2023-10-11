Умеров: США заверили, что на этот год и на следующий поддержка будет

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что министр обороны США Лллойд Остин заверил в поддержке Украины на этот и следующий год.

Источник: Умеров во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Умеров рассказал, что имел две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам министра, на встрече с Остином говорили о критических потребностях Украины и дополнительной амуниции, а также долгосрочной поддержке безопасности.

"Секретарь Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину столько сколько будет нужно, не будет задержек ни до конца года, ни после", – сказал Умеров.

По его словам, Остин заверил, что США смогут оказывать поддержку обеим странам: и Израилю, и Украине.

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"Россия немного манипулирует, есть сильная пропаганда, но мы получили ответ Остина: на этот и на следующий год поддержка будет", – заявил Умеров.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.

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