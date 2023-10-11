Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров: США заверили, что на этот год и на следующий поддержка будет

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 22:11
Умеров: США заверили, что на этот год и на следующий поддержка будет
Фото - Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что министр обороны США Лллойд Остин заверил в поддержке Украины на этот и следующий год.

Источник: Умеров во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Умеров рассказал, что имел две важные встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и председателем объединенного комитета начальников штабов и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Реклама:

По словам министра, на встрече с Остином говорили о критических потребностях Украины и дополнительной амуниции, а также долгосрочной поддержке безопасности.

"Секретарь Остин заверил, что США продолжат поддерживать Украину столько сколько будет нужно, не будет задержек ни до конца года, ни после", – сказал Умеров.

По его словам, Остин заверил, что США смогут оказывать поддержку обеим странам: и Израилю, и Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия немного манипулирует, есть сильная пропаганда, но мы получили ответ Остина: на этот и на следующий год поддержка будет", – заявил Умеров.

Как сообщалось, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне.

Темы: СШАМинобороныУмеров Рустемпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
США
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи на $200 млн
США возглавят коалицию по подготовке Военно-воздушных сил Украины – шеф Пентагона
СМИ: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: