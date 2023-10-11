Україна отримала на "Рамштайні" допомоги на $500 млн – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на пів мільярда доларів.

Джерело: Умєров під час спілкування з журналістами у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: "Майже на пів мільярда отримали допомоги: це ППО, боєприпаси, підготовка до зими і F-16", – сказав Умєров.

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За словами міністра, зараз важливо забезпечити потреби Збройних сил для проходження зими.

"У нас є зобов’язання і постачання. Із того, що ми бачимо із зобов’язань, то дуже багато чого, чого ми не очікували. Є позитивні зобов’язання. Якщо говорити про постачання, то все ми отримуємо вчасно", – сказав він.

Міністр не став уточнювати, про які саме зобов’язання йдеться.

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Нагадаємо, в день "Рамшайну" низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги для України.

Серед іншого, США підтвердили черговий пакет допомоги на 200 млн доларів; також стало відомо, що Фінляндія передає Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 млн євро, Канада - артилерійські снаряди й іншу зброю, зимову форму і спальники для військових.

А шеф Пентагону Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.