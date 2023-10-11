Украина получила на "Рамштайне" помощи на $500 млн – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по результатам заседания в формате "Рамштайн" Украина получила помощи на пол миллиарда долларов.

Источник: Умеров во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: "Почти на пол миллиарда получили помощи: это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16", – сказал Умеров.

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По словам министра, сейчас важно обеспечить потребности Вооруженных сил для прохождения зимы.

"У нас есть обязательства и поставки. Из того, что мы видим из обязательств, то очень много чего, чего мы не ожидали. Есть положительные обязательства. Если говорить о поставках, то все мы получаем вовремя", – сказал он.

Министр не стал уточнять, о каких именно обязательствах идет речь.

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Напомним, в день "Рамшайна" ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.

В частности, США подтвердили очередной пакет помощи на 200 млн долларов; также стало известно, что Финляндия передает Украине 19-й пакет военной помощи на 95 млн евро, Канада - артиллерийские снаряды и другое оружие, зимнюю форму и спальники для военных.

А шеф Пентагона Ллойд Остин анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.