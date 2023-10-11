Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила на "Рамштайне" помощи на $500 млн – Умеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 22:38
Украина получила на Рамштайне помощи на $500 млн – Умеров
Иллюстративное ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по результатам заседания в формате "Рамштайн" Украина получила помощи на пол миллиарда долларов.

Источник: Умеров во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: "Почти на пол миллиарда получили помощи: это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16", – сказал Умеров.

Реклама:

По словам министра, сейчас важно обеспечить потребности Вооруженных сил для прохождения зимы.

"У нас есть обязательства и поставки. Из того, что мы видим из обязательств, то очень много чего, чего мы не ожидали. Есть положительные обязательства. Если говорить о поставках, то все мы получаем вовремя", – сказал он.

Министр не стал уточнять, о каких именно обязательствах идет речь.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в день "Рамшайна" ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.

В частности, США подтвердили очередной пакет помощи на 200 млн долларов; также стало известно, что Финляндия передает Украине 19-й пакет военной помощи на 95 млн евро, Канада - артиллерийские снаряды и другое оружие, зимнюю форму и спальники для военных.

А шеф Пентагона Ллойд Остин анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.

Темы: Умеров Рустемпомощь УкраинеМинобороныРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Россия весь вечер обстреливает Херсон: повреждены многоэтажки
В Харькове "прилет" на окраине, пострадал мужчина
NBC: Белый дом объединит запрос на финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня
Сырский показал, как защитники уничтожают технику россиян FPV-камикадзе
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: